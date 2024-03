"Quando Julian tornerà libero passeremo del tempo insieme, mangeremo insieme e staremo insieme godendoci la libertà": è quanto ha detto Stella Assange, immaginando, con l'ANSA, il giorno in cui il marito sarà scarcerato. La moglie del fondatore di WikiLeaks, in prigione da 5 anni, si trova oggi a Perugia per ritirare uno dei premi Federico Caffè 2024 che la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia ha conferito al giornalista.



