Stella Assange, persecuzione Julian è attacco alle democrazie

"La persecuzione di Julian è un attacco alle democrazie occidentali. Julian dovrebbe essere libero e non avrebbe dovuto spendere nemmeno un giorno in prigione": è quanto ha detto, all'ANSA, Stella Assange, moglie del fondatore di Wikileaks, oggi al dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia dove ha partecipato all'incontro "Federico Caffè: la politica economica al servizio delle persone". Ricevendo uno dei premi intitolati all'economista e conferito al marito. "Ho incontrato Julian ieri mattina - ha aggiunto Stella - ogni giorno per lui è una sofferenza perché si trova da cinque anni in un carcere di massima sicurezza". "Per Julian ci sono giorni più facili e giorni più difficili", ha spiegato ancora la donna.



