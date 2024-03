Moglie Assange, su Julian lasciamo la parola agli avvocati

"Preferirei non parlare di questa cosa e lasciare la parola agli avvocati. Questo perché non voglio definire le decisioni di Julian": così la moglie di Julian Assange, Stella, ha commentato con l'ANSA la notizia di un possibile patteggiamento che gli Stati Uniti avrebbero offerto al fondatore di WikiLeaks.

Stella Assange è a Perugia per ritirare il premio "Federico Caffè", assegnato al marito nell'ambito di una due giorni dedicata all'economista e che si tiene all'Università degli Studi. "La Politica economica al Servizio delle persone" il tema dell'iniziativa.

Il Gruppo Caffe' , composto da circa 700 membri che si riconoscono nell'opera e nell'esempio dell'economista ha assegnato il premio ad alcuni illustri personaggi che si sono distinti nel campo della politica economica, della impresa e del giornalismo.

Riguardo al marito, Stella Assange ha detto che "in ogni caso ci saranno ulteriori sviluppi in seguito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA