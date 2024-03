La moglie di Assange, 'Julian rischia la fine di Navalny'

"Julian se non verrà salvato rischia di finire come Navalny": a dirlo è stata la moglie, Stella Assange, oggi a Perugia. Lo ha fatto parlando con l'ANSA a margine della consegna dei premi Federico Caffè.

"Julian e Navalny sono nella stessa posizione, entrambi sono prigionieri politici e per questo ho anche criticato Ursula von der Leyen che ha difeso solo Navalny", ha detto ancora la moglie del fondatore di WikiLeaks. "In questi anni - ha proseguito - sono stata spaventata per la vita di Julian, c'erano dei segnali che mi hanno fatto temere per lui".



