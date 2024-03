La lista Perugia per la sanità pubblica sostiene Ferdinandi

Presentata alla sala "Falcone-Borsellino" della Provincia di Perugia, la lista "Perugia per la sanità pubblica" che si presenterà alle prossime elezioni comunali, a sostegno della candidata a sindaca del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi.

"La sanità pubblica attraversa un periodo di crisi profonda - è stato detto - che sta determinando un progressivo scivolamento: da un servizio sanitario nazionale fondato sui principi di universalità, uguaglianza, equità e sulla tutela di un diritto sancito dalla Costituzione, a 21 diversi sistemi sanitari regionali e una privatizzazione crescente, non più complementare al servizio pubblico.

Una spesa sanitaria inferiore alla media dei paesi europei, la progressiva carenza di professionisti sanitari (medici e infermieri), reparti a forte rischio come pronto soccorso e reparti di emergenza urgenza, la perdita di strutture come centri di salute, consultori, centri di salute mentale, liste d'attesa e barelle nei corridoi, la caduta della qualità del servizio rendono per i cittadini umbri problematica la fruizione e l'accesso ai servizi sanitari". Per i promotori della lista "diventa quindi necessario impegnarsi per fermare questo declino, disegnare una città che promuove la salute, rafforzare i servizi territoriali e dare un contenuto serio e realistico alle case di comunità". "E' necessario potenziare l'assistenza domiciliare - è stato detto ancora -, riaprire i servizi per il disagio giovanile e i consultori familiari, sostenere azioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità per favorire la vita indipendente; rafforzare la risposta ai bisogni connessi alla salute mentale".



