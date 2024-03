Domenica si inaugura comitato elettorale Ferdinandi

Si terrà domenica 24 marzo, alle 12, in via Cortonese numero 6 (locali ex Ristorante Il Massiano), l'inaugurazione del comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca a Perugia con il centrosinistra.

"Questo spazio sarà la casa di tutte e tutti - ha sottolineato in una nota - un luogo di incontro e un laboratorio di idee e progetti, in cui continueremo a costruire la nostra proposta per il futuro di Perugia. Sarà una inaugurazione speciale - ha aggiunto - costruita con il nostro stile, in cui proveremo a mescolare politica e gioia, con momenti di confronto e dialogo sulla città ma anche tanta convivialità e autentica socialità".





