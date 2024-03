A Foligno un protocollo d'intesa su disabilità e fragilità

E' stato firmato in sala consiliare, a Foligno, un patto che mette in sinergia l'amministrazione comunale e la rete dell'associazionismo che si occupa di disabilità e fragilità. Il 21 ottobre 2022 l'assessore al sociale, Agostino Cetorelli, ha proposto di costituire un tavolo di confronto in cui i cittadini, rappresentati da istituzioni ed associazioni, potessero trovare un luogo di confronto per stringere nuove sinergie: le associazioni hanno accolto l'appello costituendo un coordinamento. La promozione dei diritti della salute, della partecipazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità e fragilità, nell'ambito del welfare comunitario e di prossimità, sono il cuore dell'accordo.

Erano presenti alla firma dell'accordo il sindaco Stefano Zuccarini, l'assessore Agostino Cetorelli, l'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, e la vicepresidente dell'Assemblea legislativa e presidente dell'Osservatorio regionale sulle disabilità, Paola Fioroni, oltre al Coordinamento delle associazioni della zona sociale 8.

Nell'intesa si fa riferimento, tra l'altro, all'impegno congiunto per promuovere sviluppo, promozione e implementazione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione, contribuendo ad istituire tavoli tematici con l'Asl 2 Umbria riguardo aspetti sanitari, e con Arpal Umbria sull'inserimento lavorativo.

Tra priorità individuate, la costituzione di un tavolo tecnico delle disabilità e delle fragilità; la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione; la promozione di attività di partecipazione alla rete dei servizi integrati.

Le associazioni si impegnano a collaborare con gli enti, in particolare il Comune di Foligno, nell'analisi dei bisogni socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio.

Il sindaco Zuccarini ha comunicato di aver incontrato personalmente il ministro alle disabilità, Alessandra Locatelli, la quale gli ha assicurato che il 29 e 30 aprile sarà a Foligno per importanti incontri in vista del G7 dell'inclusione e della disabilità, che si terrà in Umbria ad ottobre.



