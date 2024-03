Vertice per la cittadella della giustizia a Perugia

Il ministero della Cultura "ha accolto favorevolmente le proposte di progetto" per la realizzazione della cittadella della Giustizia di Perugia che prevede un rilevante intervento di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare dell'ex carcere maschile. Il punto è stato fatto in un incontro a Roma.

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il capo di Gabinetto, Francesco Gilioli, il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, Luigi La Rocca, il capo Segreteria del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giuseppina Rubinetti, il capo dipartimento Organizzazione giudiziaria, Gaetano Campo, l'architetto Mario Botta e il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.

"Il recupero della struttura, che interessa anche l'ex carcere femminile e il padiglione Paradiso, costituirà un'occasione di rigenerazione urbana dell'intero quadrante sud del centro di Perugia, grazie alla sequenza di spazi rimasti inaccessibili da decenni che verranno aperti alla cittadinanza" ha sottolineato il ministero della cultura in una nota sul suo sito.

Per il ministro Sangiuliano "il progetto della cittadella della Giustizia di Perugia rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana e di recupero funzionale di immobili statali". "L'idea di trasformare l'ex carcere di Perugia in un polo giudiziario moderno e funzionale - ha aggiunto - è di grande valore. Il progetto dell'architetto Botta si inserisce perfettamente nel contesto urbano e valorizza il patrimonio storico e architettonico esistente, creando anche un nuovo spazio pubblico fruibile per i cittadini".



