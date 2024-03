Salvato un cucciolo di capriolo caduto in un canale

Salvato dai vigili del fuoco un cucciolo di capriolo caduto in un canale nella zona di Narni.

Una squadra della sede centrale di Terni è intervenuta lungo il canale Recentino nei pressi dell'abitato di Ponte San Lorenzo. A chiamare i soccorsi erano stati alcuni passanti i quali avevano che il cucciolo, forse per dissetarsi, era inavvertitamente scivolato nel canale che ha le pareti molto inclinate e scivolose e rischiava di annegare.

La squadra intervenuta ha calato in acqua due operatori che sono riusciti ad imbracare l'animale spaventato. Il cucciolo - hanno riferito gli stessi vigili - si è lasciato legare con delle funi con le quali è stato poi issato a riva. Dopo che si è ripreso, è stato liberato in una zona boscata sicura.



