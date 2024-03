Riconoscimento per endocrinologa dell'Usl 1

Riconoscimento per Roberta Celleno, dirigente medico dell'Usl Umbria 1, specializzata in endocrinologia e malattie del ricambio, che svolge la sua attività di presso il servizio di diabetologia del distretto del perugino e del quale è responsabile Paola Del Sindaco. E' stata infatti nominata dal consiglio direttivo nazionale dell'Associazione medici diabetologi coordinatrice del gruppo di valenza strategica Dmt1 (diabete mellito di tipo 1) e transizione.

"Un ruolo che le permetterà di migliorare ulteriormente la qualità delle cure e dell'assistenza alle persone con Dmt1 dal momento della transizione dai centri pediatrici ai centri diabetologici dell'adulto, sino all'età anziana" sottolinea l'Usl in una nota. "Negli anni - aggiunge - Roberta Celleno ha sviluppato particolari competenze nella gestione della terapia microinfusionale e nella lettura dei sensori per monitoraggio in continuo del glucosio che molte persone con Dmt1 utilizzano per la gestione della malattia".

La diabetologia del Distretto del perugino, diretto da Barbara Blasi, ha sede presso il poliambulatorio Europa e ne ha una distaccata presso quello di Ponte San Giovanni. Ad oggi il Servizio ha in carico oltre 13.000 pazienti diabetici, di cui oltre 400 con Dmt1.

Ci sono anche altri ambulatori dedicati al Dmt2 - ricorda l'Usl -, al diabete gestazionale, alla prevenzione e cura del piede diabetico, alla dietetica, alla terapia educazionale, alle curve da carico orale di glucosio oltre che a percorsi per screening e monitoraggio complicanze (percorso cardio-vascolare con cardiologo e chirurgo vascolare, Day Service con prelievi ematochimici, cardiologo ed oculista).



