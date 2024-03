Presentato il video 'L'Umbria la regione della biodiversità'

E' stato presentato a palazzo Cesaroni, a Perugia, alla presenza del vicepresidente della Regione e assessore alla tutela e valorizzazione ambientale dell'Umbria, Roberto Morroni, il documentario dal titolo "L'Umbria, la regione della biodiversità", realizzato nell'ambito del progetto integrato Life imagine, cofinanziato dall'Unione europea, avviato nel 2020 e che si protrarrà fino al 2027.

Il progetto si pone come obiettivo l'attuazione di una strategia di gestione integrata, unitaria, coordinata e partecipata per la rete Natura 2000, la più estesa rete di aree protette nel mondo.

Nel documentario - curato per la Regione Umbria dal professor Francesco Petretti, docente presso l'Università degli studi di Perugia, divulgatore scientifico e conduttore televisivo - si affrontano i temi del ruolo delle aree urbane e periurbane regionali per la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario; delle trasformazioni territoriali e i loro effetti sulla rete Natura 2000; del turismo verde e le professioni verdi; delle attività di conservazione di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico per la Commissione europea.

I progetti integrati, come il progetto Life imagine Umbria, sono finalizzati alla protezione della biodiversità tramite la sinergia fra le diverse politiche di settore e i relativi fondi strutturali comunitari resi disponibili dalla Commissione europea.

In Umbria sono presenti 102 siti della Rete Natura 2000 che interessano il 16 per cento del territorio regionale per la protezione di 100 specie di interesse comunitario tra animali, vegetali e uccelli, e 41 tipi di habitat comunitari.

"La qualità paesaggistica e naturalistica della nostra regione - ha commentato il vicepresidente Morroni - riteniamo che rappresenti davvero un patrimonio di straordinario interesse e di straordinario valore. Noi stiamo portando avanti come Regione capofila il progetto Life imagine, un progetto life integrato che quindi si prefigge il compito di mettere in relazione, di intrecciare anche diverse linee di finanziamento a livello comunitario. Ricordo che siamo un territorio che presenta una rete, Natura 2000, fatta di 102 siti, il 16 per cento del territorio regionale rientra in questa classificazione: questi sono solo alcuni dati che testimoniano come da sempre vi sia una forte attenzione da parte dell'Umbria alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità".

"All'interno di questo percorso di Life immagine - ha aggiunto Morroni - che punta anche a dare risalto alle azioni di comunicazione proprio per rendere più partecipi possibile anche le comunità dei risultati e delle attività che si vanno facendo, è nato questo documentario che oggi presentiamo, dedicato proprio alla biodiversità della nostra regione. Ci siamo avvalsi per questo delle competenze di un personaggio di grande rilievo e di grandi capacità professionali, il professor Petretti".

Il documentario sarà pubblicato nel sito della Regione Umbria e successivamente divulgato anche attraverso altri canali specializzati.



