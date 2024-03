Pastorelli, una promessa mantenuta le stabilizzazioni in Sanità

"La Giunta Tesei mantiene le promesse: saranno quasi 600, ma potrebbero essere ancora di più, le stabilizzazioni nella sanità regionale. Lo ha annunciato l'assessore Luca Coletto rispondendo a una mia interrogazione in Consiglio regionale". lo sottolinea il capogruppo della Lega nell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Stefano Pastorelli.

"Ancora una volta - prosegue Pastorelli, in una nota della Regione - le speculazioni politiche della sinistra si scontrano con la realtà dei fatti e con la volontà del governo regionale di dare risposte concrete alle esigenze sanitarie del territorio. Soltanto nel 2024, come annunciato dall'assessore Coletto, sono state previste 457 stabilizzazioni nel settore medico e sanitario, tra cui infermieri, operatori socio-sanitari, medici, audiometristi, assistenti sociali, ostetriche, tecnici e autisti del servizio 118 che hanno prestato servizio durante la pandemia. Di queste 210 sono già avvenute e le altre verranno rese operative entro aprile 2024.

Si tratta di un percorso che recepisce le istanze che ho raccolto dal contatto diretto con i territori e portato all'attenzione dell'esecutivo regionale, con l'obiettivo di consolidare le esperienze maturate per potenziare strutture e offerta sanitaria".

"Una buona notizia - conclude Pastorelli - per i cittadini umbri e per tutto il personale mantenuto per anni dalla sinistra in regime di precariato, in una condizione lavorativa di incertezza. Con i fatti e con i numeri, ma soprattutto attraverso un impegno costante sul comparto sanitario volto ad assicurare le migliori soluzioni, la Regione Umbria risponde alle fake news della sinistra e a quella speculazione politica tipica di chi non ha argomenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA