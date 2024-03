ParkingMyCar, sulle strisce blu si paga con una app a Perugia

Crescono le modalità per il pagamento digitale della sosta a Perugia. Diventa operativo anche per le strisce blu il servizio ParkingMyCar, startup perugina che lavora nel settore della sosta dal 2018 ed è già operativa in molte altre località.

Utilizzando in particolare l'app dedicata, l'utente può pagare la sosta sugli stalli in strada direttamente con il proprio smartphone. Il servizio è stato presentato in Comune, a palazzo dei Priori, dai vertici della startup Mattia El Aouak e Andrea Mazzoni, dall'assessore Gabriele Giottoli (Turismo) e da Alessandro Crescenzi e Claudio Borghetto, rispettivamente direttore di Saba Italia e responsabile area nord-est. Presente anche il sindaco Andrea Romizi.

In città sono 4mila i posti auto a pagamento, 2mila nei parcheggi a sbarra e altrettanti per la sosta in strada. Al momento, come riferito da Saba, i numeri di Perugia fanno registrare più di 1 milione di transazioni all'anno. Di queste circa 6mila al mese sono fatte tramite le applicazioni. I servizi consentono anche la prenotazione nei parcheggi a sbarra.

"Grazie per l'app di per sé, ma grazie anche perché è un servizio di una azienda perugina", ha detto Giottoli ai vertici di ParkingMyCar, recentemente premiati come terza miglior realtà che offre un servizio innovativo per la gestione dei parcheggi.





