M5s raccoglie firme contro i veicoli a motore sui sentieri

Una raccolta firme per tutelare pascoli e sentieri di montagna dall'accesso "indiscriminato" dei veicoli a motore è la prima iniziativa che i gruppi territoriali del Movimento 5 stelle porteranno avanti congiuntamente sul territorio umbro. Si comincia con il firma day in programma il 6-7 aprile in vari comuni "con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini e proporre ai sindaci dei 92 comuni umbri l'adozione di un regolamento comunale per la fruizione e la sicurezza della rete dei sentieri, delle mulattiere e dei pascoli sulla scia di quello presentato dall'assessore Luca Tramini a Narni".

"Un regolamento che va a tutelare le zone di montagna - spiega il M5s - e chi vuole viverla con rispetto e attenzione, bloccando questa selvaggia deregulation che riflette la politica nera della destra sulle questioni ambientali. L'emendamento ha di fatto deregolamentato ogni tipo di transito dei veicoli a motore sui sentieri e mulattiere dei nostri comuni, creando un vero e proprio vuoto normativo che va a mettere in serio rischio chi ogni giorno vive la montagna. Inoltre mette in capo a comuni, comunanze e realtà che vivono questi territori, in particolare aree marginali, l'onere di tabellare i sentieri.

Obbligo che le finanze delle amministrazioni locali non sono assolutamente in grado di sostenere e che saranno causa nella migliore delle ipotesi di debiti fuori bilancio, nella peggiore di vere e proprie omissioni di legge".

Per i pentastellati "il danno che la Regione sta creando non è solamente per gli umbri, ma anche e soprattutto per i turisti". "L'atto - sostengono - deregolamenta infatti ogni tipo di accesso dei veicoli a motore anche su aree di pregio e percorsi spirituali di enorme interesse turistico come ad esempio la Via di Francesco, il Cammino dei Protomartiri o il cammino dei Borghi Silenti solo per citarne alcuni. Un danno di immagine e materiale incalcolabile per l'Umbria".



