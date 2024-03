L'ambasciatore dell'Azerbaigian Aslanov ad Amelia

È iniziata mercoledì 20 da Amelia la visita istituzionale di due giorni in Umbria dell'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia Rashad Aslanov. Ad accogliere il diplomatico una delegazione guidata dalla presidente della Provincia e sindaco di Amelia Laura Pernazza e composta dal vice sindaco Avio Proietti Scorsoni, dall'assessore Antonella Sensini, dalle consigliere comunali Rita Valentini e Tamara Grilli e da funzionari dell'amministrazione.

Pernazza ha accompagnato l'ambasciatore Aslanov in una visita in città e poi al Museo civico dove l'incontro si è concentrato soprattutto sul Germanico e la sua storia, coniugandola con quella di Amelia e con l'importanza culturale e turistica che riveste per il territorio.

La presidente - riferisce una nota della Provincia - ha rivolto un sentito ringraziamento all'ambasciatore azero per la sua presenza ad Amelia, nella provincia di Terni e in Umbria e ne ha sottolineato l'importanza "per lavorare alla crescita e al consolidamento dei rapporti istituzionali, culturali, economici e commerciali, oltre che turistici, fra l'Umbria e l'importante paese asiatico in grande sviluppo".

Nel corso della visita l'ambasciatore ha avuto modo di conoscere anche alcune importanti realtà produttive del territorio amerino i cui rappresentanti erano presenti al Museo civico per l'occasione ed hanno avuto l'opportunità di illustrare le proprie attività e i settori di interesse.

La presidente Pernazza ha poi sottolineato anche altri aspetti importanti come quelli legati al turismo di qualità, ponendo un focus su Cittaslow Italia e International e rappresentando all'ambasciatore Aslanov le occasioni e le opportunità reciproche proprio grazie al rafforzamento dei legami con l'associazione che può rappresentare un ulteriore veicolo promozionale nei rapporti fra Italia, Azerbaigian ed altri paesi europei e non solo. Al termine dell'incontro c'è stato uno scambio di doni. La visita dell'ambasciatore è proseguita a San Gemini, mentre domani è atteso a Perugia dove incontrerà l'Università per Stranieri, la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi, l'europarlamentare Francesca Peppucci e, insieme all'assessore regionale Michele Fioroni, alcuni imprenditori.



