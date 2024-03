Bandecchi, donne? Se è intelligente candiderei anche un cammello

"Le donne per noi sono fondamentali quanto gli uomini se intelligenti. Chiedo scusa alle donne: io posso candidare anche un cammello se lo reputo intelligente. Non esistono per noi le quote. Sono contro le quote rosa, io sono per le persone intelligenti. Non ho candidato nessun cammello, ma tanti uomini e tante donne". Lo ha detto il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, arrivando alla presentazione della lista Alternativa Popolare assieme a Palamara, nella Sala Capranichetta a Piazza Montecitorio, rispondendo a chi gli chiedeva se ci saranno donne in lista.



