Alleanza Vittoria, nostre proposte fanno breccia

"Dopo la rincorsa sul tema della partecipazione, continuiamo a costatare che le nostre proposte stanno facendo breccia nel destra-centro perugino e in particolare nell'attuale amministrazione comunale": lo sottolinea la coalizione "Alleanza per la Vittoria".

"Poco più di due settimane fa, dal palco del Capitini, Vittoria Ferdinandi - ricorda la coalizione in una nota -, ha lanciato la proposta di una consulta dello sport attraverso la quale aprire un confronto diretto con gli operatori e le società sportive, per rilanciare un dibattito aperto sul futuro dello Stadio, tanto più dopo la bocciatura della proposta avanzata mesi fa. 'Mi piacerebbe, aveva dichiarato la candidata dell'Alleanza per la Vittoria, che a presiederla ci fosse una bandiera del Grifo, così da avviare un grande confronto su questi temi'. Oggi, per l'appunto, dalla stampa apprendiamo che il prossimo 29 marzo avrà luogo un incontro con la cittadinanza per discutere quello che viene definito lo stadio 2.0. Della serie, meglio tardi che mai. Ma non è finita qui: in una recente intervista rilasciata da Vittoria Ferdinandi ad UmbriaTV è bastato accennare ad un sogno da realizzare, ovvero quello di far vivere lo spirito di Umbria jazz tutto l'anno, anche attraverso una presenza strutturata e costante delle clinics, realizzate storicamente in collaborazione con la Berklee College of Music di Boston, per veder rispolverare da un assessore comunale l'idea di fare del cinema Teatro Lilli il luogo in cui andare a realizzare il museo di Uj. Forse sarebbe stato più opportuno valutare la riapertura di altri spazi culturali pubblici che hanno chiuso in questi anni, prima di pensare ad un immobile privato. Ma, al di là del merito, su cui avremo modo di confrontarci in futuro, riteniamo che da un'amministrazione che governa da 10 anni sia poco dignitoso, a tre mesi delle elezioni, parlare oggi di progetti che avrebbero potuto e dovuto già realizzare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA