Riaperta area riabilitazione ortopedica ospedale di Pantalla

È stata riaperta all'ospedale di Pantalla l'area di degenza della riabilitazione ortopedica intensiva che consentirà di tornare a ricoverare 12 pazienti migliorando, al contempo, i percorsi della riabilitazione post-acuta, anche grazie alla disponibilità di due palestre attrezzate e spazi per la socializzazione delle persone ricoverate. L'Usl Umbria 1 annuncia che per l'occasione si è tenuta una piccola cerimonia alla presenza della presidente della Regione, Donatella Tesei, del direttore generale della stessa azienda sanitaria, Nicola Nardella, del direttore del presidio ospedaliero unificato, Teresa Tedesco, e dello staff medico ed infermieristico del reparto.

Il servizio di riabilitazione ortopedica "rappresenta un'eccellenza dell'ospedale" - viene sottolineato - che nel 2023, ha ricoverato 188 pazienti (con sei posti letto disponibili) "ricevendo molti riscontri positivi". Il reparto accoglie persone che hanno subito interventi di protesica ortopedica presso l'ospedale di Pantalla o in altri.

Viste le caratteristiche organizzative e il know how maturato nel corso degli anni, la struttura è in grado di assicurare percorsi riabilitativi a numerosi pazienti ortopedici sapendo gestire anche situazioni complesse come, ad esempio, persone in trattamento dialitico cronico che necessitano di riabilitazione, svolgendo così un ruolo centrale nella rete ospedaliera regionale.

"La riapertura - sottolinea ancora l'Usl - rappresenta un ulteriore segnale del ritorno al periodo pre-Covid e, al contempo, costituisce un importante tassello nel percorso di implementazione di quanto previsto dalla delibera della giunta regionale che ha indicato l'attivazione di 20 posti letto di degenza complessivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA