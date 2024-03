Monni incontra i cittadini di alcune frazioni di Perugia

"Le frazioni non esistono più.

Questa affermazione ascoltata direttamente dalla voce dei cittadini, non fa che confermare e rafforzare la mia volontà di mantenere un filo diretto e capillare con le comunità, come ho fatto ieri sera incontrando i cittadini di Ponte Pattoli, Casa del Diavolo, Resina, Solfagnano, Parlesca": così il candidato sindaco per Perugia Merita, Massimo Monni. "Abbiamo avuto un confronto molto spontaneo e proficuo - sottolinea in una nota - basato su un'analisi approfondita di come le persone vivono la città e, nello specifico, il proprio contesto territoriale.

Abbiamo parlato del degrado e della scarsa manutenzione delle strade di queste frazioni, dell'isolamento in cui si trovano a causa degli scarsi collegamenti con i mezzi di trasporto pubblico, della necessità di mettere a punto un progetto complessivo che risollevi le sorti dell'area nord di Perugia, prevedendo punti di aggregazione e di socialità così come misure per il rilancio delle attività economiche esistenti che siano attrattive anche per nuovi investimenti imprenditoriali".

"Il mio interesse non è guardare al passato, a ciò che si poteva fare ma non è stato fatto - dice ancora Monni - ma dare risposte alle istanze attuali dei cittadini per trovare soluzioni fattibili e puntuali che troveranno spazio nel programma elettorale sul quale sto lavorando insieme a numerosi esperti. Questo mi sono impegnato a fare ieri, ed è solo l'inizio di un percorso tra e con le persone. Sono certo che grazie alle sollecitazioni raccolte e alle tante altre che emergeranno dagli incontri in programma, insieme alla mia squadra costruiremo un progetto condiviso capace di dare risposte alle questioni dei vari territori e di costruire il futuro che Perugia Merita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA