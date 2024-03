La Rai propone il documentario Perugia. La città della domenica

Sarà proposto in anteprima assoluta venerdì prossimo il documentario "Perugia. La città della domenica" nel quale Giuseppe Sansonna racconta luoghi e storie del capoluogo umbro. L'appuntamento è alle 20.50 alla sala dei Notari.

L'evento è promosso da Rai Cultura, Rai Umbria e Comune di Perugia. Il documentario "incontra" Perugia attraverso le testimonianze come quella di Fabio Melelli, docente del cinema italiano nel mondo oppure di Giuseppe Moscati, presidente della fondazione centro studi Capitini che racconta la prima marcia della pace Perugia Assisi o di Michele Patucca noto ed esperto videomaker e ricercatore di filmati d'epoca. Nel racconto c'è spazio anche per una famiglia di fotografi di Perugia, i Natalini Fratticcioli. Gli ultimi discendenti sono ancora in piena attività e immortalano le star di Umbria Jazz e il loro archivio testimonia i segni lasciati dal Novecento in città incluso una foto con Richard Nixon e poi ancora il racconto intenso e profondo di Gianluca Nicoletti, Filippo Timi, e un pezzo di storia della famiglia Spagnoli.



