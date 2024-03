De Luca, la destra è negazionista sul clima

"La destra umbra negazionista scappa quando si tratta di votare per contrastare la disinformazione sui cambiamenti climatici": lo sostiene il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca che commenta la mancanza del numero legale in Aula sulla sua mozione Misure urgenti contro il negazionismo climatico. "È l'ennesima follia black della Giunta Tesei - dice - che si sta dedicando anima e corpo alla devastazione ambientale della nostra regione, non ultima la libera circolazione dei motori sui pascoli, sui sentieri e sui cammini di San Francesco e San Benedetto".

Per de Luca "la crisi climatica è un fenomeno che minaccia ogni settore della nostra vita personale, economica e sociale con cui abbiamo a che fare ogni giorno in un inverno senza neve, con fioriture anticipate a dicembre e temperature record". "Oggi in Assemblea legislativa, dopo l'ennesimo show del consigliere Mancini - afferma -, la maggioranza ha abbandonato l'Aula e ha fatto cadere il numero legale sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per il contrasto al negazionismo climatico e ambientale. Non possono scappare per sempre visto che il prossimo 23 aprile, al primo punto all'ordine del giorno come prevede il regolamento, si ripartirà dalle dichiarazioni di voto e dovranno per forza esprimersi sulla mozione. Oggi abbiamo avuto l'ennesima conferma che il negazionismo ambientale è patrimonio culturale della destra umbra. Il 99,6% della comunità scientifica, analizzando quasi 90 mila pubblicazioni in riviste accreditate, è concorde sulle evidenze scientifiche dell'origine antropica dei cambiamenti climatici ma la Giunta Tesei è più vicina a quelli che dicono che la terra è piatta".



