Torna "Porchettiamo", il festival delle porchette d'Italia, e la 14/a edizione, in programma il 17, 18 e 19 maggio nel borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) si preannuncia ricca di novità.

I migliori produttori si sono dati appuntamento nella "Piazza delle porchette", per una tre giorni dedicata alla regina del cibo di strada, in abbinamento alle birre artigianali, selezionate da Fermento Birra, e ai vini del territorio, scelti dalla Strada del Sagrantino.

Un percorso gastronomico tra l'Umbria, area ad alta vocazione per la produzione della porchetta, e altre regioni del Centro Italia, per arrivare fino alla Calabria e alla Sicilia, tra porchetta e street food, laboratori e degustazioni.

Si potranno conoscere e gustare le diverse porchette d'Italia in tutte le infinite declinazioni e preparazioni.

Trova conferma anche il panino con porchetta gluten free e torna "In Punta di porchetta", lo stand dove saranno preparati i panini gourmet degli chef. Nuovi ingressi nella sezione, come con la porchetta di gallo. Chef Andrea Natali, triestino, da 15 anni cuoco fra l'Italia e il Canada, è l'ideatore della innovativa formula di Odio il brodo: cibo genuino e soprattutto pollo ruspante. Un pollo che viene proposto in modo nuovo, grazie alle sperimentazioni sui tempi di cottura e ad accostamenti inaspettati.

Non mancheranno i gemellaggi, con quello locale ormai consolidato con il Cicotto di Grutti (Presidio umbro Slow Food), e quelli internazionali: torneranno, come nazioni ospiti, Messico e Giappone per un gemellaggio internazionale all'insegna della regina del cibo di strada e del gusto.

Senza dimenticare però gli altri street food di qualità e la sezione "Porchettiamo&Friends". Tra gli "amici di Porchettiamo" ci sarà come al solito una selezionata rosa di prodotti speciali, umbri e non solo. Oltre alla conferma dei foodtruck, non mancheranno le novità, tra cui la Crescia di Urbino.

Numerose saranno infine, come sempre, le attività collaterali: musica, giochi, passeggiate guidate a piedi e in bici.

L'agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione Srls (specializzata in eventi food&beverage), ideatrice dell'evento e che negli anni è riuscita a fare crescere il festival e a portarlo alla ribalta nazionale, anche nel 2024 continua quindi la sua collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo. L'evento è patrocinato dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Umbria.



