Ordine e Asu auspicano alle elezioni informazione adeguata

In vista delle elezioni europee e amministrative in programma l'8 e 9 giugno, l'Ordine dei giornalisti e l'Associazione stampa umbra auspicano che i candidati alle elezioni "utilizzino, per i rapporti con la stampa, i canali riconducibili alla professione". Questo "al fine di garantire al massimo livello un'informazione che permetta ai cittadini la migliore conoscenza dei programmi dei partiti e dei candidati". Lo si legge in una nota congiunta di Asu e Odg.



