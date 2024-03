Inaugurata la sede del M5s a Perugia

Ambiente, la comunità al centro e coesione sociale: questi i temi al centro del dibattito durante l'inaugurazione, sabato 16, della sede del M5s a Perugia in via Caprera. Una scelta, quella di posizionare il centro organizzativo nel quartiere di Fontivegge, non casuale come ha spiegato il coordinatore del Movimento 5 stelle del capoluogo Antonio Donato.

"E' una zona della città molto complessa - ha spiegato - dove, nonostante i problemi di sicurezza e degrado, la comunità non si è mai arresa e quotidianamente lavora. Sicurezza, degrado e abbandono che sono stati al centro delle mancate politiche del governo di centro destra che amministra la città".

All'evento inaugurale - riferisce il M5s - c'erano Vittoria Ferdinandi, la candidata sindaca del centro sinistra, la deputata Emma Pavanelli, la consigliera comunale Francesca Tizi, Tiziana Ciprini, coordinatrice provinciale, e tanta società civile.

"Questa sarà la casa dove accoglieremo sempre i cittadini - ha detto ancora Donato - e non solo in campagna elettorale, segno tangibile del fatto che il M5s mette al centro i bisogni delle persone e vuole affrontare i problemi della comunità mettendoci la faccia e, al contempo, vivendo le criticità del quartiere. Ambiente, coesione sociale, partecipazione e vicinanza ai quartieri: ci aspetta una grande sfida che possiamo vincere insieme ai cittadini e a fianco della candidata Vittoria Ferdinanda che, come annunciata dal palco del Capitini, riporta al centro tematiche importanti per la comunità".



