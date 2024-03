Fratoianni, a Perugia si sente il bisogno di aria nuova

"Fare una campagna elettorale con una candidata a sindaca come Vittoria Ferdinandi è facile: per le sue capacità e la sua bravura, per la passione che ci mette, per la proposta politica e programmatica che incarna. E tutto questo mi pare stia innescando un processo di coinvolgimento e di convincimento che ha dell'incredibile": lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni intervenendo domenica 17 a Perugia al pranzo popolare di sostegno alla lista e alla candidata sindaca di un'ampia coalizione progressista Vittoria Ferdinandi, pranzo a cui hanno partecipato circa 200 persone.

"Si sente, eccome, il bisogno - ha proseguito il leader di SI - di aria nuova in questa città dopo dieci anni di governo della destra. Non è un caso che Vittoria usi assai spesso una parola: dobbiamo 'ricucire''. Ecco io penso che il 'ricucire' sia la cifra politica dell'alternativa di cui abbiamo bisogno. Perchè questa brutta destra che governa Perugia, che governa l'Umbria, che governa il Paese fonda il suo progetto politico sulla divisione, sullo strappo. Vittoria invece - ha concluso Fratoianni - dà immediatamente l'idea di un'alternativa credibile e possibile, nel segno dell'inclusione, dell'ascolto e della qualità della vita. È venuto il momento di cambiare e con lei si può".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA