Veglia di Quaresima dei giovani con il vescovo Maffeis

Anche quest'anno molti giovani si sono ritrovati nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, insieme al loro vescovo Ivan Maffeis, la sera del 15 marzo, per la Veglia di preghiera di Quaresima promossa dalle Pastorali diocesane giovanile, universitaria e vocazionale.

"'Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo':l'incredulità di Tommaso non sorprende - ha esordito Maffeis, secondo quanto pubblicato oggi nel sito diocesano -. La sua incredulità in un certo modo ci appartiene: davanti a quanto accade in noi e attorno a noi - la morte improvvisa di un diciasettenne per incidente o il coetaneo che dismette la vita come fosse un abito logoro o la violenza che la vita la calpesta - quanto accade spinge a volte nella nebbia del disorientamento. Sì, non è l'incredulità a sorprendere, anche se siamo qui per aiutarci a passare dal dubbio alla fede, dallo smarrimento alla professione più alta, quella che fa dire a Tommaso: 'Mio Signore e mio Dio'".

"A sorprendere sono, invece, le piaghe di Gesù - ha sottolineato l'arcivescovo -, queste piaghe che restano anche nel corpo celeste. Sono i segni della passione, della sofferenza passata; sono i segni di una vita donata senza riserve; segni che diventano eterni. E non avviene qualcosa del genere anche nella nostra vita? Non è forse questo il filo che lega anche le nostre giornate? Il Vangelo ci aiuta a capire che ogni volta che sappiamo porre gesti di fedeltà e di sacrificio, di dedizione e di senso del dovere, di amicizia e di responsabilità; ogni volta che prendiamo una decisione buona, onesta, anche se probabilmente non ne avremo riconoscenza da alcuno; ogni volta che facciamo la nostra parte, noi ci avviciniamo a qualcosa di eterno, facciamo del nostro vivere un luogo di eternità".

"Quando siamo disposti a metterci in gioco - ha concluso mons. Maffeis - sperimentiamo di sentirci responsabili di quello che accade e, nel contempo, di camminare con passo più leggero: diventiamo consapevoli che stiamo contribuendo a una vita più aperta e libera, più coraggiosa e gioiosa. Per tutti. È l'augurio sincero e cordiale che rivolgo a ciascuno di voi e alle vostre famiglie».

Al termine della Veglia, don Luca Delunghi, direttore della Pastorale giovanile, insieme ad altri sacerdoti, seminaristi e giovani impegnati a vario titolo, ha presentato una serie di iniziative estive e non solo, rivolte a giovani e studenti universitari "per vivere un tempo forte di annuncio bello della vita cristiana", che vengono elencate all'interno del sito.





