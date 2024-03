Giovani in Gioco-Game Chef, Orvieto vince al fotofinish

La sfida sportivo-culinaria di Giovani in Gioco-Game Chef ideato dalla Provincia di Terni è stata vinta dall'istituto Alberghiero Coscioni di Orvieto che ha prevalso per pochissimo sul Casagrande-Cesi di Terni. Decisiva la sfida ai fornelli in occasione della cena finale organizzata nella serata del 15 marzo dalla Provincia e che ha chiuso la due giorni iniziata giovedì 14 ad Orvieto.

Una bellissima sfida che ha visto tutti gli studenti impegnati al massimo per riuscire a prevalere e a convincere la giuria di esperti presieduta dallo chef Gianfranco Vissani. Lo stesso Vissani nell'assegnare il premio ha fatto i complimenti ai vincitori e agli sconfitti raccomandando a tutti di "mettere in questo lavoro tutta la passione possibile. Cucinare - ha detto - significa emozionare".

Presenti alla cena fra le tante autorità civili e militari, la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore regionale Enrico Melasecche, il prefetto Giovanni Bruno e il questore Bruno Failla.

"L'iniziativa è nata nell'ambito di un progetto nazionale finanziato da Upi e ministero per le Politiche giovanili - ha detto la presidente della Provincia Laura Pernazza - noi abbiamo ideato questa due giorni che ha unito sport e cucina per simboleggiare i valori dell'inclusione, del benessere, dei corretti stili di vita e del senso di comunità".

"I giovani devono essere al centro della formazione e dello sviluppo anche in settori che stanno crescendo come quelli della cucina", ha affermato la presidente Tesei. "La Regione - ha aggiunto - sta investendo molto su questo settore. Ringrazio la presidente Pernazza alla quale faccio i complimenti per questa iniziativa che va esattamente in questa direzione".

Al termine della cena la premiazione è stata l'occasione per festeggiare da parte di tutti gli studenti e le studentesse che hanno preso parte a Giovani in Gioco-Game Chef. "Abbiamo vinto noi ma abbiamo vinto tutti", hanno detto i ragazzi dell'istituto Alberghiero di Orvieto.



