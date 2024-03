Istituto Di Betto, non previsto un confronto fra candidati

"La redazione del Di Betto Post ha intervistato i candidati alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Perugia: Vittoria Ferdinandi, per Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, Demos e realtà politiche civili e sociali, Margherita Scoccia per Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimenti Civici di Area Perugia Civica e Civitas, Monni Sindaco per Perugia merita. Puntuali e accorte le domande dei nostri ragazzi, attente e articolate le risposte dei candidati.

I temi trattati sono stati diversi: la mobilità cittadina, soprattutto riguardo agli spostamenti degli studenti, la sofferenza del quartiere di Fontivegge, gli investimenti in materia scolastica e culturale". Lo scrive su Fb lo stesso istituto scolastico che poi nei commenti risponde a quanto affermato oggi dalla candidata Vittoria Ferdinandi.

"In riferimento all'incontro di ieri pomeriggio, 14 marzo, tra la redazione degli studenti del 'Di Betto' Post' e i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative al Comune di Perugia - si legge - la dirigente scolastica rende noto che non era stato concordato precedentemente alcun confronto tra i candidati ma solo delle interviste a ciascuno di essi e in orari differenti. Si fanno i nostri migliori auguri ai tre candidati, Vittoria Ferdinandi Massimo Monni Sindaco e Margherita Scoccia, ringraziandoli ancora per la cortesia e la disponibilità dimostrata ai nostri studenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA