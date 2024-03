Ferdinandi, serve impegno contro i disturbi alimentari

"Penso tutti i giorni a mia madre, ai valori, al suo esempio quotidiano, la cura e il rispetto che mi ha insegnato e che metteva in tutto quello che faceva. La sento vicina sempre, alcuni giorni più di altri, specie oggi nella giornata dedicata ai disturbi dei comportamenti alimentari. Lei che per vent'anni si è occupata di coloro che soffrivano di Dca, curandoli, salvandoli. So che non è un argomento facile, ma è importante parlarne e sensibilizzare la nostra comunità su quanto sia urgente agire": così in una nota pubblicata su Ig, la candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi.

"I Dca - prosegue - sono molto più di una semplice questione di diete o peso. Riguardano la salute mentale e fisica delle persone, da psicologa lo so bene, e purtroppo colpiscono i più giovani, moltissimi tra i 10 e i 13 anni ed aumentano del 20% ogni anno in Italia, del 30% anche nella nostra città. La sanità locale deve fornire adeguati servizi pubblici di supporto e trattamento per chi lotta contro i Dca. Dobbiamo promuovere una visione della salute che includa anche il benessere psicologico.

Dobbiamo lavorare per garantire che ci siano risorse e supporto per chi ne soffre. Abbiamo il dovere civico e clinico di sensibilizzare ed educare, prevenire ed informare. So che è difficile, ma è urgente: dobbiamo metterci al lavoro, anche come futura amministrazione. So anche che mi sosterrete in questa lotta. Lavoriamo insieme, possiamo creare una comunità più inclusiva e consapevole del valore della salute tutta. Non ci si salva mai da soli, la guarigione è uno sforzo comunitario, avrebbe detto lei".



