Ferdinandi, incontro separato di Scoccia all'Istituto di Betto

"Incontrare i giovani studenti è sempre un dono. La loro energia e i loro occhi curiosi e aperti al mondo rappresentano la vera speranza di questa città. Ieri ho avuto l'occasione di confrontarmi con loro visitando la redazione del laboratorio di scrittura dell'Istituto Bernardino di Betto. Sarebbe dovuto essere un dialogo a più voci alla presenza dei candidati e delle candidate a sindaco di Perugia, per parlare di scuola, di sogni e bisogni di questa generazione.

Ma così non è stato. Nonostante gli accordi presi con il corpo docente, Margherita Scoccia ha chiesto e ottenuto di poterli incontrare separatamente, lasciando me e Massimo Monni fuori dalla scuola": lo scrive su Facebook la candidata sindaca del centrosinistra e civici Vittoria Ferdinandi.

"Ricordo questo fatto spiacevole - prosegue - non per polemizzare con lei, ma per riaffermare l'importanza e il valore del confronto democratico. Ritengo che la coerenza e il rispetto degli accordi siano valori che la politica dovrebbe onorare sempre, specie quando ci si rapporta con le giovani generazioni.

A loro servono esempi positivi di apertura e coraggio. Le convenienze o le strategie elettorali avrebbero potuto aspettare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA