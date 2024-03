Prisco, piano rinnovo parco veicoli dei vigili del fuoco

Il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco ha annunciato che "entra nel vivo il piano di rinnovo del parco veicoli del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le prime consegne di mezzi ai Comandi e alle Direzioni regionali".

"Ad avviare il programma che prevede la messa in servizio di 100 mezzi ogni mese, fino a giugno 2026 - spiega Prisco in una nota -, saranno 51 mezzi di supporto ad alimentazione 100% elettrica. Le consegne arrivano, peraltro, in anticipo rispetto ai target previsti dal Pnrr, a conferma dell'importanza strategica che questo progetto ha per i vigili del fuoco e per l'Italia. Siamo fortemente impegnati dunque a rafforzare il dispositivo e fin qui abbiamo raggiunto alcuni traguardi importanti, in primis il potenziamento di oltre 1.700 unità di personale e la sostituzione di oltre 3.800 mezzi a cui si aggiungono gli importanti investimenti previsti anche quest'anno per autoscale e piattaforme aeree. La finalità è, come è ovvio, migliorare la capacità di risposta negli scenari di intervento, ma anche rendere sempre più sicuro e organizzato il lavoro dei vigili del fuoco. Migliorare l'efficienza del soccorso e la sicurezza degli operatori del Corpo nazionale - conclude Prisco - restano gli obiettivi principale dell'azione messa in atto dal Governo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA