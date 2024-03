Presentato il Comitato per la difesa della Costituzione

È stato presentato a Perugia il Comitato nazionale per la difesa della Costituzione e della democrazia, iniziativa nata a seguito dell'inchiesta della procura del capoluogo umbro sui presunti dossier illegali.

L'iniziativa è stata promossa dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio De Angelis, che nei giorni scorsi avevano diffuso un appello ai cittadini per la difesa della Costituzione e della democrazia in cui prevedevano, tra l'altro, la costituzione di parte civile del comitato nell'eventuale processo.

"Con il passare dei giorni - afferma Biscotti - stanno emergendo particolari sempre più inquietanti sulle attività di dossieraggio illegale promosso da infedeli servitori dello Stato. È importante però che si faccia presto chiarezza sulle ragioni per cui venivano svolta queste attività e su chi è il mandante di questo dossieragio".

"Sono stati tanti i cittadini da ogni parte d'Italia che ci hanno contattato per sostenere le attività del Comitato - evidenzia l'altro promotore dell'iniziativa, l'avvocato Antonio De Angelis - nei prossimi giorni verranno nominati i referenti regionali del Comitato. Occorre non abbassare l'attenzione su una vicenda che, anche con la recente notizia del dossieraggio contro Berlusconi, ogni giorno assume contorni sempre più inquietanti".



