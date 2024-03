E' umbro il più anziano al mondo sottoposto a endoscopia

E' umbro, di Foligno, ed ha 100 anni, il paziente più anziano al mondo sottoposto ad un trattamento endoscopico operativo, intervento eseguito presso il reparto di Gastroenterologia dell'ospedale della sua città. Lo ha annunciato la presidente della Regione Donatella Tesei che ha fatto visita all'uomo, Dario. "L'intervento è andato molto bene e rappresenta, ad oggi, un record internazionale accreditato dalla World record academy, la più grande organizzazione che certifica i record mondiali. Questo perché Dario è la persona più anziana al mondo sottoposta a questa procedura endoscopia.

Il precedente record che risala al 2019, infatti, riguardava un paziente filippino di 99 anni" ha quindi spiegato la governatrice su Facebook.

"Per il primato, ma soprattutto per l'esito positivo - ha scritto Tesei -, voglio ringraziare il dottor Mazzocchi, e tutta la sua equipe di gastroenterologia, unitamente al dottor Masselli (radiologia interventistica), la dottoressa Vilardo (gastroenterologia), il dottor Nicoletta (anestesia) e tutto il personale infermieristico che hanno assistito il paziente. Un augurio per un completo recupero e un caro saluto Dario, che è stato dimesso a 48 ore dall'intervento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA