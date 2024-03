Consegnate le borse di studio della fondazione Todini Ets

Si è svolta al cinema teatro Nido dell'Aquila di Todi la cerimonia di consegna delle borse di studio conferite dalla nuova fondazione Todini Ets, presieduta da Luisa Todini, per gli studenti più meritevoli tra tutti gli istituti di scuola secondaria di secondo grado tuderti.

L'evento è stato organizzato in compartecipazione con il Comune di Todi e durante la cerimonia sono state consegnate le borse di studio relative alla 3/a e 37/a edizione. In particolare a ricevere il riconoscimento sono stati Emilia Marcuccini, Irene Gentili, Matteo Santoro, Jacopo Rinaldi, Larisa Rebeca Jacob, Eleonora Mattelli, Sofia Bertolini, Angelica Storti, Anna Chiara Bordacchini, Francesco Giannattasio, Jacopo Proietti, Giorgia Martini, Wissal Mlaiji ed Elisa Pompei.

La fondazione Todini Ets è nata a gennaio 2024 dalla volontà di Luisa Todini, insieme alla figlia, Olimpia Josi Todini. "Nasce - ha detto Todini - per proseguire l'investimento umano e sociale di Franco Todini, il nonno che mia figlia Olimpia ha potuto amare solo attraverso le parole di chi lo ha conosciuto. Le 400 borse di studio conferite fino a oggi agli studenti più meritevoli delle scuole superiori vogliono valorizzare i talenti ed esaltare le passioni. E siamo grati al ministro Giuseppe Valditara per aver recentemente voluto pubblicare un libro che si intitola 'La scuola dei talenti'.

Ulteriore attenzione sarà dedicata a iniziative di formazione umana, artistica, imprenditoriale guardando al futuro senza dimenticare le tradizioni di un passato da cui trarre ispirazione".

"La Fondazione Todini, sensibile ai temi sociali e ispirata dai valori tramandati da Franco Todini - ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei -, premia i giovani studenti che si sono messi in mostra nel loro percorso di studi.

Una borsa che non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza per sviluppare il proprio talento, per diventare meritevoli cittadini di domani, nella propria professione, nella vita, riuscendo così a dare un contributo alla costruzione del futuro della nostra regione e del Paese". “L’azione della Fondazione Todini, con la consegna delle borse di studio – ha commentato il rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero –, si ispira, da sempre, a quella di un vero imprenditore illuminato del nostro tempo. Non stupiscono, perciò, la grande sensibilità e l’attenzione incessantemente dimostrate nei confronti dei giovani più meritevoli, sicuro investimento di progresso e di giustizia sociale”. “L’appuntamento con le borse della Fondazione Todini – ha detto il sindaco di Todi Antonino Ruggiano – è da una parte l’occasione per ricordare l’importanza di Todi quale primario polo formativo di rilievo regionale, dall’altra per premiare le eccellenze scolastiche e spronare i giovani studenti tuderti dei diversi indirizzi di studio a impegnarsi proseguendo gli studi universitari. È soprattutto un’occasione per ricordare la figura di un imprenditore di successo, l’ingegner Franco Todini, che ha saputo, ormai quasi quarant’anni fa, pensare e investire sulle giovani generazioni e sull’avvenire della sua amata città. Siamo grati a sua figlia Luisa e alla fondazione Todini Ets per dare continuità a questo straordinario impegno che è il miglior auspicio per il futuro di Todi”. Al termine della cerimonia, è stato proiettato il film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA