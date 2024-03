Taser e body-cam in dotazione alla polizia locale di Perugia

Anche la polizia locale di Perugia è ora dotata di taser, la cosiddetta pistola elettrica, e di body-cam, una piccola telecamera montata sulle divise che si attiva automaticamente quanto l'arma viene estratta dalla custodia. Lo ha annunciato l'assessore comunale Luca Merli. Che esprime "massima soddisfazione per questo importante atto".

La legge prevede una sperimentazione di sei mesi per l'utilizzo del taser. "Saranno due - ha detto Merli all'ANSA - destinati al nucleo di polizia di Fontivegge e a quello di polizia giudiziaria ma anche agli addetti di viabilità in particolare per i servizi notturni. Lo strumento è molto utile sia ai fini della deterrenza ma anche della protezione e della salvaguardia dei nostri agenti. Perché non rappresenta uno strumento di offesa ma di difesa personale o di intervento in situazioni particolarmente pericolose. Confidiamo in un buon utilizzo e dopo i sei mesi di sperimentazione di poter acquistare più taser per più agenti di polizia".

L'assessore ha spiegato che hanno completato l'iter formativo, tecnico operativo e sanitario nove appartenenti alla polizia locale, ora su strada.



