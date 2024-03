Campagna di screening mammografico in Valnerina

Al via martedì 26 marzo, la campagna di screening mammografico nel Distretto della Valnerina promossa dall'Usl Umbria 2 attraverso l'utilizzo del mammografo mobile posizionato all'interno di un apposito camper nell'area ospedaliera di Norcia.

L'azienda sanitaria spiega che l'attività di prevenzione proseguirà, grazie all'impegno di tutti i professionisti della salute (in particolare dei tecnici di radiologia coinvolti nel progetto), per tutto il mese di aprile con sedute dedicate così da assicurare l'invito a tutta la popolazione femminile residente di età compresa tra i 50 ed i 74 anni.

L'Usl Umbria 2 ricorda di avere "una tradizione molto significativa in tal senso" grazie ad un Servizio screening "molto ben articolato" che opera in sinergia con la radiologia aziendale, "anche attraverso questa iniziativa, che rappresenta un esempio virtuoso di medicina di prossimità, vuole favorire l'adesione allo screening mammografico della popolazione residente facilitandone il coinvolgimento e quindi la soddisfazione per un servizio veloce, puntuale e facilmente fruibile.

Ai cittadini è stato quindi ricordato che possono contattare il centro screening della Usl Umbria 2 per avere informazioni utili chiamando direttamente il numero verde 800 118024 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.



