Al via la nuova stagione della Città della domenica

Dopo la scorsa edizione, che ha fatto registrare oltre 80 mila presenze, la Città della domenica si prepara ad un nuovo ciclo di eventi. L'avvio della stagione 2024 è previsto per sabato 16 marzo, quando il parco naturalistico e di divertimenti fondato da Mario Spagnoli entrerà nel 61/o anno di attività aprendo le porte ai visitatori. Al suo fianco ci sarà ancora una volta il Comune di Perugia attraverso una collaborazione sancita da un protocollo d'intesa firmato a palazzo dei Priori, alla presenza di Alessandro Guidi, direttore della struttura, e di Gianluca Tuteri, vicesindaco e assessore alle politiche scolastiche e giovanili del Comune di Perugia.

I due soggetti si impegnano alla promozione turistica reciproca sui rispettivi siti web e alla collaborazione per iniziative ed eventi che verranno di volta in volta concordati, anche con l'obiettivo di favorire il turismo nel capoluogo umbro, aumentare l'attrattività della Città della Domenica e la fruibilità del parco da parte di studenti delle scuole perugine.

In tal senso, verranno distribuiti nel corso dell'anno - è detto in una nota del Comune - biglietti gratuiti per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie della città.

Confermata, poi, l'iniziativa per cui con l'acquisto del primo biglietto si avrà diritto all'ingresso nel parco, compreso il rettilario, per tutta la stagione, come un vero e proprio abbonamento.

"Ritengo che la Città della Domenica continui a rappresentare da tanti anni quelli che sono i veri valori della vita" spiega Tuteri.

"Siamo pronti per una nuova entusiasmante stagione" ha quindi sottolineato Guidi. "Accanto alle tradizionali attività e spettacoli per le famiglie - ha aggiunto -, stiamo preparando tanti eventi".

La direzione della Città della domenica sta lavorando, infine, all'apertura del parco oltre il consueto orario, in notturna.



