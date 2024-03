Vecchi candidato sindaco centrodestra a Castiglione del Lago

Via libera alla candidatura di Filippo Vecchi come sindaco di Castiglione del Lago. E' stata decisa dai coordinatori di Forza Italia (Fiammetta Modena), Lega (Riccardo Augusto Marchetti) e Fratelli d'Italia (Alessandro Moio).

Al termine di una riunione i vertici delle forze di centrodestra - si legge in una nota diffusa da FdI - hanno riscontrato nella proposta dell'esponente civico Filippo Vecchi "piena sintonia di programmi, valori e azioni; questa convergenza rafforza l'alternativa all'attuale maggioranza comunale e ne delinea un percorso ancora più unitario e consolidato".



