La commissione parlamentare Antimafia ha deciso in queste ore di ascoltare, in merito alla vicenda dei presunti dossier, anche la Procura di Roma, la società Sogei, l'ordine dei giornalisti, il ministro della Difesa Crosetto, il giornalista del Domani Fittipaldi e l'editore De Benedetti.

Questi nomi, che si aggiungono a quelli del capo della Gdf, della Uif e della Dia, non sarebbero però ancora stati calendarizzati.



