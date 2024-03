Cantone incontra gli allievi della scuola di polizia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone, ha incontrato, nell'auditorium "Antiochia-Cassarà" dell'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato "Lanari" di Spoleto, i frequentatori del 17/o Corso di formazione per allievi vice ispettori della polizia di Stato.

Tema dell'incontro - riferisce la questura di Perugia in una sua nota - è stata "la notizia di reato", con particolare riferimento alle attività della polizia giudiziaria di acquisizione e trasmissione della stessa all'Autorità giudiziaria, anche alla luce delle novità introdotte con la Riforma Cartabia.

Al termine della lezione, seguita con grande interesse e attenzione da tutti gli allievi, Cantone ha risposto alle domande e alle riflessioni dei frequentatori, ricordando come le garanzie del cittadino siano interesse comune e come il rispetto delle stesse sia ciò con cui tutti, Polizia giudiziaria e Autorità giudiziaria, si devono confrontare.

L'incontro rientra tra le lezioni di approfondimento delle tematiche riguardanti l'area giuridica e tecnico-professionale fondamentali per la formazione dei nuovi vice ispettori che, al termine del corso e del tirocinio applicativo in sede, saranno chiamati a svolgere le delicate funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria con compiti di pianificazione, coordinamento e organizzazione delle attività di polizia.



