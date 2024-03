Al via 'Game Chef-Pentathlon della Salute'

Comincerà il 14 marzo la due giorni dedicata a "Game Chef-Pentathlon della Salute" all'interno di "Play-Giovani in Gioco", ideato dalla Provincia di Terni per promuovere la pratica sportiva tra i giovani e trasmettere attraverso lo sport valori di inclusione, crescita personale, rispetto per la comunità e adozione di stili di vita salutari.

"Game Chef" avrà due location, una a Terni e una a Orvieto, coinvolgendo i due rispettivi istituti Alberghieri. Giovedì e venerdì gli studenti dell'istituto Coscioni di Orvieto e dell'istituto Casagrande di Terni si sfideranno in una competizione innovativa che combina cinque discipline, due sportive e tre culinarie, a rappresentare concretamente i principi di uno stile di vita sano ed equilibrato.

"Il torneo Game Chef - spiega la presidente della Provincia Laura Pernazza - rappresenterà la prima di una serie di iniziative nell'ambito del progetto "play-Giovani in Gioco" finanziato all'interno del bando "Game" di Upi nazionale e Ministero delle politiche giovanili con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e consapevole tra i giovani della nostra comunità attraverso lo sport e i valori che questo può trasmettere".

La cena di venerdì 15 marzo, all'Istituto Professionale "A.

Casagrande-Cesi" di Terni, vedrà la sfida fra i due istituti Alberghieri che prepareranno piatti da servire agli ospiti. A decretare la scuola vincitrice sarà una commissione di esperti presieduta da Gianfranco Vissani. Alla cena sono attese anche la presidente della Regione Donatella Tesei e la presidente della Provincia Laura Pernazza.

La seconda tappa sarà venerdì 15 a Terni. Alle 15.30 la gara di corsa e alle 16,30 il match di volley. Dalle 20.00 via alla sfida sui fornelli per la cena all'istituto Casagrande-Cesi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA