Tesei, oggi è una bella giornata non solo per l'Abruzzo

"Sono molto contenta del risultato di Marco Marsilio in Abruzzo, che ha sicuramente premiato un grande lavoro che ha svolto insieme alla sua squadra di governo in momenti molto complessi come quelli che abbiamo affrontato tutti negli ultimi cinque anni": lo ha detto rispondendo all'ANSA la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, osservando che "oggi sicuramente è una bella giornata, non solo per l'Abruzzo".

"Una particolarità: sono stata contenta - ha sottolineato la presidente umbra - di essere stata al suo fianco nella conclusione di quella campagna elettorale perché ha voluto invitare, ha voluto fortemente questo, i governatori dell'Italia centrale con cui cui stiamo portando avanti un tema assolutamente rilevante per il il sistema Pese e per le nostre regioni, che è quello dell'Italia di mezzo. E quindi sono convinta che questo ci permetterà di lavorare insieme anche per il prossimo futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA