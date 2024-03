Premiate le tesi di laurea vincitrici del premio Cipollone

Si è tenuta nella Giornata internazionale dei diritti delle donne, nella sede del Centro pari opportunità dell'Umbria, a Palazzo Danzetta di Perugia, la cerimonia di premiazione delle tre tesi di laurea vincitrici del Premio Laura Cipollone per l'anno accademico 2021-2022. Bandito ogni anno è volto a diffondere e valorizzare le migliori tesi di laurea con rilevanti e innovativi approcci di genere, nell'ambito di tutte le discipline di studio e di ricerca.

I lavori si sono aperti con i saluti della presidente del centro pari opportunità, Caterina Grechi, e del vice presidente della Giunta regionale Roberto Morroni.

Grechi - riferisce un comunicato della Regione -, nel ribadire l'importanza di celebrare l'8 marzo come giornata di memoria e impegno, ha ricordato il ruolo quotidiano del Centro pari opportunità nell'affermare i valori di libertà, autorevolezza e dignità delle donne: sul piano istituzionale, dei servizi e del lavoro culturale.

Morroni, ha quindi sottolineato come "quello della parità di genere sia un tema di civiltà intrinseco ad ogni progresso economico e sociale nel mondo". Ha poi ringraziato il Cpo "per il ruolo che svolge e per rappresentare nella regione un presidio prezioso anche per le nuove generazioni, a cui è affidato il compito di proseguire nella strada che c'è ancora da fare per il raggiungimento di una effettiva parità".

La Commissione tesi, composta dalla presidente Cristina Calcagni e dalle consigliere Irene Piccionne e Vittorina Sbaraglini, ha esaminato quest'anno 19 tesi di laurea discusse nell'anno accademico 2021-2022, esprimendo grande soddisfazione per tutti gli elaborati e congratulandosi con l'intera platea dei e delle partecipanti al bando. Calcagni ha quindi comunicato la terna vincente, scelta "con parere unanime". Il primo premio è andato alla tesi "La condizione della donna in Afghanistan: un'analisi giuridica e socio-antropologica" della dottoressa Veronica Maria Colucci; il secondo a "Dai teorici del comunismo alle Pussy Riot e Femen. Il ruolo della donna nella Russia sovietica e post sovietica", di Milena Natali; il terzo a "Donne e guerriglie in America Latina: una prospettiva di genere", di Namhy Loreley Bruno de Melo.



