M5s Umbria, serve il 'campo giusto non quello larghissimo'

"Il risultato elettorale delle regionali in Abruzzo dimostra ancora una volta che per vincere anche in Umbria la strada è sicuramente quella del 'campo giusto' e non quella del cosiddetto 'campo larghissimo'. Ciò che stiamo facendo va proprio in questa direzione, ovvero cercare di costruire dal basso un progetto solido e credibile, tenendo conto degli elementi positivi che sono emersi dal voto in Sardegna come anche delle criticità di quello in Abruzzo": a dirlo all'ANSA è Thomas De Luca, coordinatore del M5s in Umbria.

Per la Regione il voto non è stato ancora fissato perché la legislatura terminerà a fine ottobre. Pd, M5s e civici hanno dato vita a un'alleanza che non ha ancora espresso il o la candidata presidente. Mentre il centrodestra ha già indicato la presidente uscente Donatella Tesei, della Lega.

"Se facciamo un'analisi rispetto alle elezioni abruzzesi - sostiene De Luca -, il Movimento 5 stelle ha ottenuto un risultato di tutto rispetto, inferiore solo dell'1% rispetto a quello della Sardegna che ha visto la vittoria di Alessandra Todde. Il frutto di un grande lavoro portato avanti con impegno e dedizione dal coordinatore regionale Gianluca Castaldi, tra mille criticità. Risulta evidente come il Movimento debba proseguire sulla strada di ristrutturazione interna e di radicamento territoriale che ha caratterizzato la governance del presidente Giuseppe Conte, non solo delineando un'identità chiara e definita ma anche - ha concluso il coordinatore del M5s - valorizzando i suoi migliori interpreti a livello locale".





