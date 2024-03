Espositori da vari Paesi a Foligno per il Mercato europeo

Saranno 80 gli espositori che arriveranno a Foligno, dall'Italia e da tanti Paesi europei e non, per la quinta edizione del Mercato europeo in programma dal 15 al 17 marzo nel centro storico della città umbra (tra piazza della Repubblica, largo Carducci, via Umberto primo e piazza Matteotti). La manifestazione è promossa da Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio e patrocinata dal Comune di Foligno.

L'assessore al commercio Michela Giuliani, ha messo in rilievo che "proprio a Foligno prende il via il Mercato Europeo, il primo appuntamento della stagione in Italia, tra i 12 previsti". "È importante - ha aggiunto - il fatto che venga coinvolto l'intero centro storico". Il presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, ha sottolineato che "ci saranno molte conferme" tra cui la gastronomia tipica sarda, brasiliana, messicana. Ci saranno la paella spagnola, i biscotti della Bretagna, lo speck austriaco.

Previste anche alcune novità come la birra belga, i dolci della tradizione abruzzese, l'artigianato egiziano, un particolare dolce ungherese, la ristorazione cubana. Tra gli operatori circa il quaranta per cento interessa il comparto alimentare. Il presidente regionale della Fiva, Mauro Fortini, ha auspicato che "nella giornata di domenica, visto il forte afflusso di persone, rimangano aperti anche i tradizionali negozi". Il Mercato europeo si svolgerà, nei tre giorni, dalle 10 alle 24.



