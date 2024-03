Consiglieri Pd Umbria, da Meloni uno spot per Tesei

"Apertura di campagna elettorale in grande stile per la presidente della Regione, Donatella Tesei e per i candidati sindaci di centrodestra che, con la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno organizzato nel weekend a Bastia il più grande spot possibile, dimenticando di essere al governo della Regione da cinque anni e al governo nazionale da ormai 15 mesi": così i consiglieri del gruppo regionale del Partito democratico dell'Umbria, Simona Meloni, Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli. "Abbiamo letto i grandi proclami della presidente Meloni - dicono - che spara cifre e trasforma ormai la firma degli Accordi per i fondi di coesione regionali in uno spot elettorale, soprattutto lì dove ci sono propri candidati da difendere e sostenere, in odore di difficoltà. E così la passerella si è conclusa con fondi e progetti, già sbandierati e promossi da oltre un anno, che non restituiscono una chiara idea di Umbria del futuro".

"I progetti che andranno ad essere finanziati sono per lo più interventi spot - sostengono i consiglieri del Pd - che non segneranno la svolta che l'Umbria attende. Non c'è niente per il terremoto, c'è quasi niente per le infrastrutture. E si dimentica la sanità, pur beneficiata da una missione specifica del programma straordinario di finanziamento europeo che però la Regione non sembra in grado di sfruttare adeguatamente. L'invito dunque è affinché la campagna elettorale prosegua con meno spot e meno effetti speciali, perché gli umbri non sono sciocchi e sanno bene che dopo il polverone scenografico, il fumo si dissolve e non resta niente. E' bene ricordare che i Fondi di coesione sociale non sono una concessione del Governo, e la firma è solo un atto formale e dovuto che si è voluto spettacolarizzare. Parliamo di risorse europee che sono a disposizione di tutte le regioni e non sono certo delle elargizioni del Governo fatte all'Umbria. In termini quantitativi nulla è stato aggiunto rispetto a quanto già da tempo stabilito, ma in termini qualitativi, manca del tutto una visione coerente tra le diverse fonti di finanziamento, tra cui Pnrr e fondi derivanti dal nuovo settennato comunitario, utile a disegnare un’idea chiara dello sviluppo futuro della nostra regione. Parliamo dunque di spot elettorali e nulla di più”.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA