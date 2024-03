In un libro 50 anni di storia di Anci Umbria

Oltre 300 pagine per ripercorrere 50 anni di storia di Anci Umbria. Si intitola "Anci Umbria 1974 - 2024. Un lungo cammino al fianco dei Comuni umbri" il libro realizzato in occasione di questa importante ricorrenza, curato dallo storico Luciano Taborchi con il contributo di Silvio Ranieri (segretario generale Anci Umbria), edito da Morlacchi Editore.

Il volume, che sarà presentato nel corso di una cerimonia in programma il prossimo 22 marzo presso la sala dei Notari di palazzo dei Priori a Perugia, racconta il percorso nazionale di Anci, cominciato nel 1901, che ha visto una svolta nel 1974 con la nascita delle Anci regionali, tra cui la sezione umbra, guidata dall'allora sindaco di Terni Dante Sotgiu (1974 - 1978).

Undici presidenti e tre segretari generali si sono avvicendati alla guida dell'associazione che da soggetto politico-istituzionale si è trasformata, adattandosi alle esigenze dei Comuni, ad erogatore di servizi.



