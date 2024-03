Scoccia annuncia fondi per Rocca Paolina in Accordo coesione

Contiene anche risorse per Rocca Paolina di Perugia l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria firmato dalle presidenti Giorgia Meloni e Donatella Tesei. Lo ha annunciato Margherita Scoccia, assessore comunale e candidata sindaca per centrodestra e civici. "È con vero piacere - ha scritto su Facebook - che vi annuncio che all'interno dello stesso accordo è previsto oltre che il finanziamento finale per il MetroBus che collegherà i poli principali di Perugia (università e ospedale) e il finanziamento per il completamento dei lavori del teatro Turreno, anche uno stanziamento straordinario di ben 5 milioni di euro che sarà dedicato alla Rocca Paolina, cuore culturale della nostra città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA