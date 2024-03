Nasce il Comitato in difesa della Costituzione

'Appello a rimanere istituzionalmente vigili sulla tutela della Costituzione e un appello per l'istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare'. E' quanto si legge in un documento promosso, alla luce di quanto sta emergendo dall'inchiesta di Perugia su una attivita' di dossieraggio, dal neonato Comitato nazionale per la difesa della Costituzione e della democrazia fondato dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio De Angelis. 'Quanto sta emergendo - si legge nel documento - e' solo la punta di un Iceberg di malaffare che mira e attenta ai diritti dei cittadini, alla Costituzione e alla democrazia di questo Paese'.

Il comitato lancia 'un appello a cittadini' affinche' venga rispettata 'la sovranita' popolare contro l'ingerenza di poteri estranei al sistema democratico e a sostenere la costituzione parte civile nell'eventuale processo penale'-



Riproduzione riservata © Copyright ANSA