Bandecchi, Palamara? Scotland Yard nacque con dieci galeotti

"Scotland Yard, prima polizia del mondo, d'altronde nacque con dieci galeotti...": utilizza un paragone forte il leader di Alternativa popolare Stefano Bandecchi per commentare con l'ANSA la scelta di candidare Luca Palamara alle prossime europee. "Mi piacciono le persone che sono state parte del 'palazzo' - aggiunge -, che si sono rese conto che il sistema non funziona e con coraggio ammettono che qualcosa non va. Alternativa popolare intende usufruire delle capacità di chi conosce il palazzo da dentro per portare il sistema dalla parte giusta".



